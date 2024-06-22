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سفينة تجارية تبلغ عن وقوع انفجار في محيطها قبالة سواحل عدن

منذ 32 دقيقة
من عناصر جماعة الحوثي

من عناصر جماعة الحوثي

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت متأخر (الجمعة 21-6-2024) إن سفينة تجارة أبلغت عن وقوع انفجار في محيطها على بعد 126 ميلا بحريا شرقي مدينة عدن الساحلية اليمنية.

وذكرت الهيئة في مذكرة استرشادية “تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وأن السفينة تبحر نحو الميناء التالي”.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية هجمات باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على الممر المائي المهم منذ نوفمبر تشرين الثاني، فيما تقول إنه تضامن مع قطاع غزة.

وخلال أكثر من 70 هجوما، أغرقت الجماعة سفينتين واحتجزت واحدة وقتلت ما لا يقل عن ثلاثة بحارة.

    المصدر :
  • رويترز

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