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سفينة تركية محملة بالخضروات تصل إلى ميناء حيفا

منذ 36 دقيقة
علما تركيا وإسرائيل

علما تركيا وإسرائيل

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أفادت قناة “كان” العبرية بأن سفينة تركية ضخمة قادمة من تركيا قد رست في ميناء حيفا.

وتحمل السفينة على متنها ما يقرب من 4500 طن من الخضروات والفواكه، حيث تمثل الطماطم 80% من هذا الشحن.

يأتي هذا الاستيراد كخطوة لسد النقص في الإنتاج الزراعي الذي عانت منه إسرائيل جراء الأضرار التي لحقت بالعديد من المناطق الزراعية خلال الحرب الأخيرة مع قطاع غزة.

 

    المصدر :
  • رويترز

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