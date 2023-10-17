سفينة تركية محملة بالخضروات تصل إلى ميناء حيفا

أفادت قناة “كان” العبرية بأن سفينة تركية ضخمة قادمة من تركيا قد رست في ميناء حيفا.

وتحمل السفينة على متنها ما يقرب من 4500 طن من الخضروات والفواكه، حيث تمثل الطماطم 80% من هذا الشحن.

يأتي هذا الاستيراد كخطوة لسد النقص في الإنتاج الزراعي الذي عانت منه إسرائيل جراء الأضرار التي لحقت بالعديد من المناطق الزراعية خلال الحرب الأخيرة مع قطاع غزة.

🔴قناة كان العبرية:

رست سفينة ضخمة من تركيا في ميناء حيفا. وعلى متنها 4500 طن من الخضار والفواكه، 80% منها طماطم، وذلك لسد حاجة "إسرائيل" بسبب الأضرار التي لحقت بالعديد من المناطق الزراعية خلال الحرب مع غزة . — تركيا الآن (@turkeyalaan) October 17, 2023