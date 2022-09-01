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سفينة حبوب قادمة من أوكرانيا توقف حركة الملاحة في مضيق البوسفور التركي

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2022 11:12 مساءً
مضيق البوسفور

مضيق البوسفور

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جنحت سفينة شحن تحمل ثلاثة آلاف طن من الذرة من أوكرانيا بموجب اتفاق تصدير توسطت فيه الأمم المتحدة في مضيق البوسفور التركي (الخميس 1-9-2022)، مما أوقف حركة الشحن عبر إسطنبول، وفقا لمكتب حاكم المدينة.

وقال مكتب حاكم إسطنبول ان السفينة “ليدي زهما” التي يبلغ طولها 173 مترا جنحت بسلام ورست بعد تعطل الدفة في نحو “الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش”. وأضافت أنه لم يصب أحد بسوء.

بدورها أوضحت المديرية العامة للسلامة الساحلية التركية في بيان لها، أن السفينة “لادي زهما” جنحت نحو البر بعد تعطلها أثناء توجهها نحو إسطنبول، ورست في منطقة بيبك.

وأكدت توجه سفن إنقاذ وقوارب إلى موقع سفينة الشحن التي يبلغ طولها 173 مترًا، وقالت:” تم تعليق حركة السفن في المضيق”.​​​​​​​

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مركز التنسيق المشترك- الذي تديره الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا وتركيا بعد التوصل إلى اتفاق تصدير الحبوب- إنه تم السماح لليدي زهما بمغادرة ميناء تشورنومورسك الأوكراني إلى رافينا بإيطاليا، وعلى متنها 3000 طن من الذرة.

    المصدر :
  • رويترز

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