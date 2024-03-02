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سفينة حربية إيطالية تسقط طائرة مسيرة بالبحر الأحمر

منذ ساعة واحدة
سفينة في البحر الأحمر

سفينة في البحر الأحمر

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قالت وزارة الدفاع الإيطالية إن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية أسقطت طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاهها في البحر الأحمر اليوم السبت.

ووصف بيان للوزارة الإجراء بأنه دفاع عن النفس نفذته السفينة دويليو، التي تساعد في حماية طرق التجارة من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي تنفذها جماعة الحوثي اليمنية.

وأضاف البيان أن “الطائرة المسيرة التي تتمتع بخصائص مماثلة لتلك المستخدمة بالفعل في الهجمات السابقة كانت على بعد حوالي ستة كيلومترات من السفينة الإيطالية، وكانت تتجه نحوها”.

وقال وزير الدفاع جويدو كروسيتو إن “الهجمات الإرهابية من قبل الحوثيين تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي واعتداء على أمن حركة الملاحة البحرية التي يعتمد عليها اقتصادنا”.

وأطلق الاتحاد الأوروبي في فبراير شباط مهمة بحرية إلى البحر الأحمر لحماية الملاحة بالمنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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