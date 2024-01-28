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سفينة حربية بريطانيّة تصدّ هجومًا حوثيًا في البحر الأحمر

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 28 - يناير - 2024 2:50 مساءً
السفينة الحربية البريطانية "دايموند"
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أعلن مسؤولون بريطانيون، أنّ السفينة الحربية البريطانية “دايموند” صدت أمس السبت هجومًا عليها بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية، في البحر الأحمر.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان اليوم الأحد: “دمرت دايموند باستخدام نظامها الصاروخي سي فايبر طائرة مسيرة استهدفتها من دون وقوع أضرار في دايموند أو إصابات بين طاقمها”.

وأضاف البيان: “هذه الهجمات المقيتة وغير القانونية ليست مقبولة على الإطلاق ومن واجبنا حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر”.

هذا وتشن حركة الحوثي هجمات على السفن في البحر الأحمر باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وتعرضت ناقلة لهجوم يوم الجمعة تسبب في نشوب حريق على متنها.

بينما شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الغارات الانتقامية على أهداف للحوثيين في اليمن.

    المصدر :
  • رويترز

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