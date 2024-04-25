سفينة حربية يونانية تعترض سبيل طائرتين مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر

قال مسؤولون في وزارة الدفاع اليونانية (الخميس 25-4-2024) إن سفينة حربية يونانية تشارك في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر اعترضت سبيل طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون من اليمن صوب سفينة تجارية.

وذكر مسؤول لرويترز “صباح اليوم الخميس أطلقت الفرقاطة اليونانية هايدرا التي كانت ترافق سفينة تجارية في خليج عدن النار على طائرتين مسيرتين”.

وأضاف “دمرت واحدة بينما ابتعدت الأخرى”. وأكد مسؤول آخر في وزارة الدفاع تفاصيل الواقعة.

وقدمت اليونان فرقاطة للمشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي في المنطقة والتي بدأت في فبراير شباط للمساعدة في حماية ممر التجارة البحري من الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران بطائرات مسيرة وصواريخ، والذين يقولون إنهم يستهدفون سفنا تجارية ردا على حرب إسرائيل على قطاع غزة.