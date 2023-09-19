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سفينة شحن حبوب تغادر ميناء تشورنومورسك الأوكراني

منذ 38 دقيقة
سفينة شحن حبوب

سفينة شحن حبوب

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قال مصدر لرويترز، الثلاثاء، إن سفينة شحن محملة بالحبوب أبحرت من ميناء تشورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود للمرة الأولى منذ انهيار اتفاق الحبوب، في اختبار لقدرة أوكرانيا على فتح موانئها البحرية للتصدير.

وأعلنت أوكرانيا الشهر الماضي عن “ممر إنساني” في البحر الأسود لإبحار السفن المحاصرة في موانئها منذ بدء الحرب في فبراير شباط 2022 والالتفاف على الحصار المفروض بعدما انسحبت روسيا من اتفاق كان يسمح لكييف بتصدير حبوبها.

وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو تموز بعد عام من سريانه بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، إذ شكت من أن صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة تواجه عقبات إلى جانب عدم وصول كمية كافية من الحبوب الأوكرانية إلى البلدان التي تحتاج إليها.

تتحدى أوكرانيا الحصار الفعلي الذي تفرضه روسيا على موانئها على البحر الأسود من خلال إرسال سفن فارغة لجمع الحبوب للمرة الأولى منذ انهيار اتفاق “الممر الآمن” للحبوب قبل نحو شهرين.

    المصدر :
  • رويترز

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