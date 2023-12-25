سفينة صينيّة مُحمّلة بالرافعات الضخمة وصلت إلى مرفأ طرابلس

وصلت مساء اليوم الإثنين السفينة الصينية Hue zing long المُحمّلة بالرافعات الضخمة الحديثة لتداول الحاويات الى مرفأ طرابلس.

وأكد مدير المرفأ أحمد تامر أن “وصول الرافعات إلى رصيف الحاويات سيؤدي إلى مضاعفة سرعة تداول الحاويات في مرفأ طرابلس، مما سيجعل الحركة في المرفأ من أسرع المرافئ في العالم، إضافةً الى أن هذا الأمر سيقلّص ثلث الوقت من فترة وجود عمل السفن داخل حرم المرفأ”.

ولفت تامر إلى أن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية سيتفقد يوم غد المرفأ ويطلع ميدانياً على وصول الرافعات، وسيعقد مؤتمراً صحافياً يتناول فيه هذا الموضوع وأهميته على زيادة الحركة.