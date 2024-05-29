سفينة لاكس تتعرض لهجوم بصواريخ الحوثيين

أفادت شركة الأمن الخاصة بالسفينة لاكس لرويترز اليوم الأربعاء إن سفينة البضائع السائبة الجافة التي ترفع علم جزر مارشال أُصيبت بخمسة صواريخ أُطلقت من اليمن لكنها تمكنت من الإبحار إلى وجهتها وطاقمها بخير.

وتعرضت السفينة، التي تحمل شحنة حبوب، لهجوم أمس الثلاثاء قبالة مدينة الحُديدة اليمنية. وقال الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران اليوم الأربعاء إنهم استهدفوا ست سفن من بينها لاكس.

وقال المتحدث باسم شركة الأمن الخاصة بالسفينة “أصيبت السفينة بأضرار، لم يتسرب لها ماء ولم تمل على أحد جانبيها ولا يوجد جرحى على متنها… الجميع على متنها بخير”.

وأضاف المتحدث باسم شركة الأمن، التي كانت مسؤولة عن إجلاء طاقم السفينة روبيمار التي غرقت بعد إصابتها بصاروخ حوثي في وقت سابق من هذا العام، إن لاكس عليها 23 من أفراد الطاقم وهم أوكرانيون وفلبينيون ومصريون وفريق أمني من ثلاثة أفراد.

وأظهرت بيانات الشحن أن آخر مرة أبلغت فيها السفينة عن موقعها في 28 مايو أيار كانت متجهة إلى ميناء الإمام الخميني في إيران.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية. وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

تأتي هذه العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة البحر الأحمر في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تعتقد واشنطن أن القوات الحوثية المتحالفة مع إيران تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتهديد حركة الملاحة البحرية.

ويُعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.