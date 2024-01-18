سفينة هندية تستجيب لنداء استغاثة بخليج عدن

ذكرت مصادر إعلامية هندية اليوم الخميس، أن سفينة تابعة للبحرية الهندية استجابت لنداء استغاثة أطلقته سفينة أخرى ترفع علم جزر مارشال تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة.

وذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه إن آي) أن نداء الاستغاثة صدر من السفينة “إم في جينكو بيكاردي” في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

وبدأ التوتر في البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما هددت جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية السفن الإسرائيلية أو تلك التي تحمل بضائع إسرائيلية بمنعها من المرور عبر باب المندب والبحر الأحمر، وذلك نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ أكثر من 100 يوم، وأدت إلى استشهاد أكثر من 24 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 60 ألفا آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

وزاد التوتر عندما وجهت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات صاروخية إلى مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، فيما سمته ردا على تهديدات الملاحة في البحر الأحمر.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنشاء تحالف حارس الازدهار لكبح هجمات الحوثيين بمشاركة عدد من الدول.

وقال مصدّرون إن 95% من السفن غيرت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح جنوب قارة أفريقيا، مما زاد مسافة الرحلات من الهند من 4 آلاف إلى 6 آلاف ميل بحري ومدتها من 14 إلى 20 يوما منذ أن بدأ المسلحون الحوثيون مهاجمة السفن في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.