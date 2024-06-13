سفينة وغواصة روسيتان ترسوان في كوبا وموسكو تتهم الغرب بتجاهل إشاراتها الدبلوماسية

قالت روسيا اليوم الخميس 13حزيران/يونيو 2024، إن الولايات المتحدة يجب ألا تكون قلقة إزاء رسو سفينة حربية وغواصة تعمل بالطاقة النووية روسيتين في كوبا واتهمت الغرب بأنه بتجاهل فيما يبدو أي إشارات دبلوماسية من موسكو وأنه يبدأ في الملاحظة فقط حينما يتحرك الجيش أو البحرية.

وتوجهت السفينة والغواصة التابعتان للقوات البحرية الروسية إلى مرفأ في هافانا أمس الأربعاء، وهو توقف قالت الولايات المتحدة وكوبا إنه لا يشكل أي تهديد، لكنه يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه استعراض للقوة من روسيا في وقت يتصاعد فيه التوتر بسبب حرب أوكرانيا.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إن لا أدلة على نقل روسيا أي صواريخ إلى كوبا، لكن الولايات المتحدة ستظل يقظة.

وعند سؤال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين عن افتراض وجود توتر في واشنطن بسبب الخوف من نقل روسيا أفرادا عسكريين إلى كوبا أو حتى إنشاء قاعدة عسكرية على الجزيرة، قال بيسكوف إن هذه الأنشطة شائعة.

وأضاف بيسكوف لصحفيين “هذه ممارسة طبيعية لجميع الدول، بما في ذلك قوة بحرية ضخمة مثل روسيا… لذلك لا نريد رؤية أي سبب للقلق في هذه الحالة”.