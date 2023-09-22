في طريقها إلى مصر.. أول سفينة محملة بالقمح تغادر مرفأ أوكرانيا

أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الجمعة، عن سفينة كبيرة تحمل الحبوب أبحرت من ميناء أوكراني على البحر الأسود للمرة الأولى منذ انسحاب موسكو في يوليو تموز من اتفاق يسمح بمرور الصادرات عبر البحر، وذلك في إطار حملة كييف لكسر حصار تقرضه روسيا عمليا.

وقال أولكسندر كوبراكوف عبر منصة إكس، تويتر سابقا، إن السفينة أرويات “غادرت ميناء تشيرنومورسك بعد تحميل 17600 (طن) من القمح الأوكراني إلى مصر”.

ونشر صورة للسفينة في البحر.

وكانت هذه هي الثانية من بين ناقلتين للبضائع السائبة التي تغادر الميناء هذا الأسبوع باستخدام ما تسميه كييف ممرا إنسانيا مؤقتا جديدا. وغادرت السفينة ريزيليانت أفريكا الأصغر بكثير يوم الثلاثاء، لتجرب المسار بشحنة ثلاثة أطنان فقط.

وبعد أن غزت أوكرانيا العام الماضي، أغلقت روسيا موانئ البحر الأسود أمام أحد أكبر موردي الحبوب في العالم، فيما وصفته كييف ومؤيدوها الغربيون بأنه محاولة لاستخدام الإمدادات الغذائية العالمية وسيلة للابتزاز. وقالت موسكو إن الموانئ يمكن استخدامها في جلب الأسلحة.

وأعيد فتح الموانئ في يوليو تموز 2022 بموجب اتفاق الحبوب المدعوم من الأمم المتحدة، والذي يسمح لروسيا بتفتيش السفن بحثا عن الأسلحة. لكن موسكو انسحبت منه بعد ذلك بعام وأعادت فرض الحصار، قائلة إن مطالبها بشروط أفضل لصادراتها من الغذاء والأسمدة يتم تجاهلها.