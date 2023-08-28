الكرملين يقلل من أهمية عبور سفينة ثانية لميناء أوديسا

أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إلى أن عبور سفينة ثانية من أوكرانيا عبر ممر مؤقت بالبحر الأسود ليس له علاقة بآفاق تتعلق بإبرام اتفاق حبوب جديد يشمل روسيا.

وكان قد أعلن مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية، أمس الأحد، أن ثاني سفينة من تلك العالقة في ميناء أوديسا بعد انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود غادرت الميناء.

وأضاف أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن السفينة بريموس التي ترفع علم ليبيريا بدأت في الإبحار عبر ممر مؤقت فُتح للسفن المدنية.

وقال بيسكوف في إفادة إن احتمالات إحياء اتفاق الحبوب تعتمد على وفاء الغرب بتعهداته لموسكو فيما يخص صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.