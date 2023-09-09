سفينتان حربيتان أمريكية وكندية تعبران مضيق تايوان

قالت البحرية الأمريكية إن سفينة حربية أمريكية وأخرى كندية أبحرتا عبر مضيق تايوان، السبت، في ثاني مهمة مشتركة من نوعها منذ يونيو حزيران.

وقال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية إن المدمرة الصاروخية يو.إس.إس رالف جونسون والسفينة إتش.إم.سي.إس أوتاوا الكندية نفذتا عملية عبور “روتينية في المياه… التي تتمتع وفقا للقانون الدولي بحرية الملاحة وتحليق الطائرات فوقها”.

وأضافت البحرية الأمريكية في بيان “المرور الثنائي بين رالف جونسون وأوتاوا عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة”.

وندد الجيش الصيني بعملية العبور كما هو معتاد في مثل هذه المهام، واتهم السفينتين بالقيام “بضجيج علني” في المضيق الذي يفصل الصين عن تايوان التي تعتبرها الصين تابعة لها.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن السفينتين أبحرتا باتجاه الجنوب وإنها لم ترصد أي شيء غير عادي.

وبعد الإبحار المشترك الأول في يونيو حزيران، نشرت البحرية الأمريكية مقطع فيديو لما وصفته باحتكاك “غير آمن” في مضيق تايوان حيث عبرت سفينة حربية صينية أمام مدمرة أمريكية