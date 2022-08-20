السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
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سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا

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سفينة تشحن حبوبًا أوكرانية تغادر ميناء أوديسا (رويترز)

سفينة تشحن حبوبًا أوكرانية تغادر ميناء أوديسا (رويترز)

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أفادت وزارة الدفاع التركية السبت 20 آب، بأن سفينتين أخريين تنقلان شحنات حبوب غادرتا ميناء تشورنومورسك الأوكراني، مما يرفع العدد الإجمالي للسفن التي غادرت موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، بموجب اتفاق لتصدير الحبوب بوساطة الأمم المتحدة، إلى 27.

وقال مركز التنسيق المشترك الذي أنشئ لتأمين الممر الآمن في بيان، إن السفينتين زومروت آنا وإم.في أوشن إس، المصرح لهما بالمغادرة في 20 آب، تحملان على متنهما 6300 طن من زيت دوّار الشمس و25 ألف طن من القمح على الترتيب.

كما أفادت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية بأن ثلاثة موانئ بدأت في تحميل شحنات أغذية، على متن سبع سفن لتسليم 66500 طن من القمح والذرة وزيت دوار الشمس للمستهلكين.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق الموانئ على البحر الأسود – وهو طريق حيوي للشحن – مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وأثار مخاوف من حدوث نقص في المواد الغذائية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وفي نهاية تموز، فُتحت ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وقالت الهيئة إن مواد غذائية من أصل أوكراني ستُسلَّم إلى فرنسا والسودان وتركيا وهولندا.

    المصدر :
  • رويترز

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