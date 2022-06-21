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سقف سعري.. مقترح أمريكي جديد لتقليل إيرادات موسكو النفطية

منذ ساعة واحدة
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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الاثنين، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع كندا وحلفاء آخرين على مستوى العالم لتقليل إيرادات موسكو من الطاقة من خلال فرض “سقف سعري” على النفط الروسي دون التسبب في آثار غير مباشرة على الدول منخفضة الدخل.

وقالت يلين إلى جانب وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، للصحفيين في تورونتو: “نحن نتحدث عن حدود قصوى للأسعار أو استثناء سعري من شأنه أن يعزز ويقوي قيود الطاقة الأخيرة والمقترحة من قبل أوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها، والتي من شأنها أن تدفع أسعار النفط الروسي إلى الانخفاض وتقلل من إيرادات بوتين، مع السماح لمزيد من إمدادات النفط بالوصول إلى السوق العالمية”.

وأضافت يلين: “نعتقد أن استثناء الأسعار هو أيضا وسيلة مهمة لمنع الآثار غير المباشرة على الدخل المنخفض في البلدان النامية التي تكافح مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة”.

وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على موسكو ردا على غزوها أوكرانيا، وخفضت على وجه خاص وارداتها من النفط والغاز الروسيين.

وفي مواجهة مقاطعة المنتجات الروسية في الخارج ومغادرة العديد من الشركات الأجنبية روسيا، تعتمد موسكو على الصين لتجنب عزلة اقتصادية تامة.

وحذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بكين مرارا من أن أي دعم لنظام بوتين، من شأنه أن يخفف من تأثير العقوبات على موسكو.

وفي مايو، ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي بنسبة 55 في المئة على أساس سنوي، بحسب الأرقام الصادرة الإثنين عن الجمارك الصينية.

واشترت بكين الشهر الماضي من روسيا نحو 8.42 ملايين طن من النفط، بحسب الجمارك الصينية.

    المصدر :
  • رويترز

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