الأربعاء 18 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 11 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سقوط جرحى جراء انفجار كبير قرب وزارة الخارجية الأفغانية

منذ 50 دقيقة
جرحى جراء انفجار بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية في كابول

جرحى جراء انفجار بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية في كابول

A A A
طباعة المقال

هز العاصمة الأفغانية كابول ظهر (الأربعاء 11-1-2023) انفجار ضخم قرب مقر وزارة الخارجية الأفغانية، وفقاً لما أفادت به تقارير إعلامية محلية وشهود عيان.

وقال وكالة فرانس برس أن التفجير الذي وقع قرب الخارجية الأفغانية أدى لإصابة حوالي 20 شخصاً حتى الآن.

وأشارت وسائل إعلامية ان الانفجار وقع بسبب قيام شخص بتفجير نفسه تزامناً مع مغادرة الموظفين مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الأفغانية كابول.

مضيفة أن الانتحاري حاول دخول مبنى الخارجية، لكن أمن الوزارة تصدى له ما دفعه لتفجير نفسه.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، وقع تفجير آخر استهدف مسجدا داخل وزارة الداخلية الأفغانية، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سقط 23 قتيلا و30 جريحا في تفجير داخل مدرسة بولاية سمنغان شمالي البلاد.

كما أسفر هجوم استهدف فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون في العاصمة الأفغانية، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

 

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

طائرة تابعة ليونايتد إيرلاينز
عطل مفاجئ.. إلغاء مئات الرحلات داخل وخارج أمريكا!
علم السعودية
السعودية تعتزم استخدام "اليورانيوم" في دورة وقود نووي كاملة
علم تونس
تونس.. العجز التجاري يتجاوز 8 مليارات دولار في 2022

الأكثر قراءة

الفنان ملحم زين
ملحم زين غاضب من "الإهمال": للمحاسبة وتبريد قلب "أبو وديع"
الطائرة الروسية كانت في علو منخفض
بالفيديو.. باب طائرة ركاب انفتح وسط الجو وتطاير الأمتعة
الخبير الاقتصادي والأكاديمي الدكتور بيار الخوري
تحضروا الى انهيار منصة صيرفة