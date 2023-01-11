سقوط جرحى جراء انفجار كبير قرب وزارة الخارجية الأفغانية

جرحى جراء انفجار بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية في كابول

هز العاصمة الأفغانية كابول ظهر (الأربعاء 11-1-2023) انفجار ضخم قرب مقر وزارة الخارجية الأفغانية، وفقاً لما أفادت به تقارير إعلامية محلية وشهود عيان.

وقال وكالة فرانس برس أن التفجير الذي وقع قرب الخارجية الأفغانية أدى لإصابة حوالي 20 شخصاً حتى الآن.

وأشارت وسائل إعلامية ان الانفجار وقع بسبب قيام شخص بتفجير نفسه تزامناً مع مغادرة الموظفين مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الأفغانية كابول.

مضيفة أن الانتحاري حاول دخول مبنى الخارجية، لكن أمن الوزارة تصدى له ما دفعه لتفجير نفسه.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، وقع تفجير آخر استهدف مسجدا داخل وزارة الداخلية الأفغانية، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سقط 23 قتيلا و30 جريحا في تفجير داخل مدرسة بولاية سمنغان شمالي البلاد.

كما أسفر هجوم استهدف فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون في العاصمة الأفغانية، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.