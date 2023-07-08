سقوط جرحى جراء حريق هائل في الدقهلية شمالي مصر

اندلع حريق هائل صباح (السبت 8-7-2023) في معرض للأحذية بسوق جمصة السياحي بالدقهلية شمال شرقي العاصمة المصرية القاهرة، وامتدت النيران لعقارات مجاورة.

ونجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية في السيطرة على الحريق الذي اندلع بسوق المعمورة البلد، ولم يسفر عن خسائر بشرية أو إصابات.

ونتيجة لذلك، أصيب نحو 16 شخصا، ويرجح ان سبب الحريق هو انفجار أنبوبة غاز، بأحد المعارض، في محافظة الدقهلية.

وقالت صحيفة الأهرام، إن العديد من الأشخاص أصيبوا باختناقات وحروق متفرقة.

وكان من بين المصابين، ثلاثة من رجال الإطفاء، بينما لا تزال محاولة السيطرة على الحريق الذي تسبب به الانفجار، جارية.

يذكر أن الحريق أتى على أغلب محتويات المعرض، وفق المصدر ذاته.