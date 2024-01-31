سقوط طائرة أمريكية قبالة سواحل كوريا الجنوبية

سقطت طائرة أمريكية مقاتلة (إف-16)، اليوم الأربعاء 31 كانون الثاني/يناير، في البحر قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية وأن الطيار نجا بسلام، وفقاً لوحدة تابعة لسلاح الجو الأمريكي في كوريا الجنوبية.

وهذا ثاني حادث سقوط طائرة إف-16 خلال ما يزيد عن شهر في الدولة الآسيوية.

وقالت الوحدة في بيان إن المقاتلة إف-16 فايتينج فالكون واجهت “وضعا طارئا في أثناء الطيران” فوق البحر قبل أن تسقط.

وأُنقذ الطيار، الذي خرج من الطائرة بسلام، بعد نحو ساعة، وما زال في وعيه ونُقل إلى منشأة طبية لتقييم حالته.

وقالت الوحدة أن قائد الجناح المقاتل الثامن الكولونيل ماثيو جايتكي شكر رجال الإنقاذ الكوريين الجنوبيين الذين عملوا مع الجيش الأمريكي على انتشال الطيار وقال إن التركيز الآن ينصب على العثور على الطائرة واستعادتها.

والساحل الغربي لمدينة جونسان هو موقع لإحدى أكبر القواعد الجوية الرئيسية التي يستخدمها الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية.

وفي ديسمبر كانون الأول، سقطت مقاتلة إف-16 أخرى في أثناء قيامها برحلة تدريبية روتينية وأُنقذ الطيار.