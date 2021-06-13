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سقوط طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مدرسة في عسير جنوب السعودية

13 - يونيو - 2021
سقوط طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مدرسة في عسير

سقوط طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مدرسة في عسير

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أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، أن طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الحوثيون من اليمن باتجاه المملكة سقطت على مدرسة في منطقة عسير دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وأفاد نائب المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير، النقيب مهندس عبد العزيز آل جلبان، في بيان، بتلقي بلاغ “عن سقوط مقذوف أطلقه عناصر المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير”.

وأضاف: “بمباشرة جهات الاختصاص للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيار مفخخة وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات… كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث”.

وتنفذ قوات الحوثيين هجمات متكررة بطائرات مسيرة مفخخة تستهدف مواقع عسكرية أو نفطية جنوب السعودية بينما تقول الرياض إن هذه الهجمات تعرض للخطر حياة المدنيين.

 

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