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أمريكا.. 4 قتلى بإطلاق نار في فلوريدا

منذ 20 دقيقة
آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2023 11:50 مساءً
الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

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نقلت وسائل إعلام محلية، السبت، عن رئيسة بلدية مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأميركية قولها إن إطلاق نار أدى إلى سقوط “عدد من القتلى”، بحسب ما نقلته رويترز.

وذكرت قناة فوكس نيوز أن إطلاق نار في أحد متاجر سلسلة (دولار جنرال) في جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية أدى إلى مقتل أربعة أشخاص.

ولم ترد شرطة جاكسونفيل بعد على طلب للتعليق.

وقالت رئيسة البلدية دونا ديجان لقناة نيوز 4 جاكس إن رجلا تحصن في أحد متاجر (دولار جنرال) على طريق كينجز.

ووصفت جوكوبي بيتمان، وهي من أعضاء مجلس مدينة جاكسونفيل، الواقعة بأنها مأساة وقالت إنها تعتقد أن المشتبه به قُتل.

تظهر الأرقام من أرشيف Gun Violence Archive – وهي قاعدة بيانات بحثية غير ربحية – أن عدد عمليات إطلاق النار الجماعية قد ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، كان هناك أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي، بمتوسط مرتين في اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

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