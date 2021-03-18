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سقوط قتلى بصفوف الحوثيين في مأرب ... والجيش اليمني يتقدم في جنوب تعز

18 - مارس - 2021
الجيش اليمني

الجيش اليمني

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أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، أن قواته تواصل التقدم في الجبهة الجنوبية الشرقية لمحافظة تعز على حساب ميليشيات الحوثي، مشيرا إلى تكبد الميليشيا خسائر بشرية كبيرة.

وبحسب ما ذكره المركز الإعلامي للقوات المسلحة للجيش اليمني، عبر صفحته الرسمية على تويتر، حررت القوات مرتفعات استراتيجية مطلة على منطقة الأحكوم في محافظة تعز، وكبدت ميليشيا الحوثي خسائر بشرية كبيرة.

وقال في تغريدة أخرى إن قواته نفذت، صباح اليوم، كمينين محكمين لمجاميع من الميليشيات الحوثية حاولت التسلل إلى مواقع عسكرية في جبهة هيلان في مأرب، ما أدى لمصرع وإصابة ما لا يقل عن 30 حوثيًا.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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