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سقوط قتلى بهجوم صاروخي روسي على مدينة وسط أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
قصف روسي على بناية أوكرانية- أرشيفية

قصف روسي على بناية أوكرانية- أرشيفية

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قال فيتالي ميليتسكي رئيس بلدية مدينة كريمنشوك على فيسبوك إن قتلى وجرحى سقطوا في ضربة صاروخية روسية أصابت مكانا “مزدحما للغاية” في المدينة الواقعة بوسط أوكرانيا اليوم الاثنين.

وأضاف أنه كان في موقع الحادث لكنه لم يحدد الأماكن التي أصابها القصف أو عدد القتلى والجرحى.

الوضع في ليسيتشانسك “صعب للغاية”

وحثت السلطات الإقليمية في شرق أوكرانيا المدنيين، الاثنين، على إخلاء مدينة ليسيتشانسك بصورة عاجلة مع تعرضها لهجوم القوات الروسية.

وكتب سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك على تطبيق تيلغرام: “أعزائي سكان مدينة ليسيتشانسك وأقاربهم.. نظرا للتهديد الحقيقي للحياة والصحة، ندعوكم للإخلاء العاجل”، بحسب ما نقلت رويترز.

وقال إن الوضع في ليسيتشانسك “صعب للغاية” لكنه لم يذكر عدد المدنيين الذين بقوا هناك.

وكان يعيش حوالي 100 ألف شخص في المدينة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وكان غايداي قد قال في وقت سابق، الاثنين، إن ليسيتشانسك تعرضت لأضرار “كارثية” جراء القصف حيث استهدفت القوات الروسية المدينة في أعقاب سقوط سيفيرودونيتسك المجاورة في مطلع الأسبوع.

وسيطرت القوات الروسية، السبت، بالكامل على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية بعد معركة شرسة ودخلت مدينة ليسيتشانسك المجاورة مع بداية الشهر الخامس من النزاع.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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