سقوط قتلى في هجوم لداعش على قرية قرب أربيل شمال العراق

قالت حكومة إقليم كردستان يوم الجمعة، إن 12 شخصا بينهم ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم في هجوم على قرية بقضاء مخمور بالقرب من أربيل بشمال العراق، بحسب ما ذكرت وكالة ”رويترز“.

وسبق هذه الحصيلة، إعلان القوات الكردية في بيان، الجمعة، مقتل عشرة أشخاص على الأقل، هم ثلاثة مدنيين وسبعة من المقاتلين الأكراد (البشمركة) في هجوم نسب إلى تنظيم داعش في شمال العراق.

وقال البيان إن ”ثلاثة مواطنين (مدنيين) قتلوا وأصيب آخرون بجروح“ مساء أمس الخميس، ”في هجوم لعناصر داعش استهدف قرية خجيجه“ الواقعة جنوب مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان.

وأضاف أن ”سبعة من مقاتلي البيشمركة“ قتلوا أيضا في ”انفجار عبوة ناسفة استهدف قوة كانت متوجهة للتصدي لعناصر داعش“.

وذكر أقارب أحد الضحايا المدنيين، أن القتلى الثلاثة هم أبناء مختار القرية تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 24 عاما.

وأعلن العراق أواخر العام 2017، انتصاره على تنظيم داعش، بعد طرد المتشددين من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في 2014، فيما قتل زعيمه أبو بكر البغدادي في العام 2019.

وتراجعت مذاك هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وصحراوية.