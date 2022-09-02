سقوط مروحية تابعة للأمم المتحدة في شرق الكونغو

أعلن برنامج الأغذية العالمي أن طائرة هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة سقطت صباح الجمعة 2 أيلول، بينما كانت تحلّق في أجواء إقليم شمال كيفو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسقطت الطائرة التابعة للخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة، ويديرها برنامج الأغذية العالمي بالقرب من مدينة جوما.

في السياق، قالت وكالة الإغاثة لرويترز عبر البريد الإلكتروني إن الطائرة الهليكوبتر لم تكن تقلّ ركّابًا، وإنّ الحادث أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد الطاقم.

كذلك، أشار برنامج الأغذية العالمي الى أنّ سبب الحادث لم يتضح بعد، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وكان ثمانية من قوات حفظ السلام لقوا حتفهم في آذار، عندما سقطت هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة في منطقة تشانزو في شمال كيفو.

وكانت تلك الطائرة في مهمة استطلاع عندما سقطت، وسط اشتباكات بين جيش الكونغو وجماعة متمرّدة تعرف باسم (إم 23).

ووقتذاك، قال جيش الكونغو إن المتمردين أسقطوا الهليكوبتر، وهو ما نفته جماعة (إم 23).

ولم تذكر بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو (مونوسكو) سبب سقوط الهليكوبتر، وقالت إن التحقيقات جارية.