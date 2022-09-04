سقوط مروحية عسكرية في حماة السورية ومقتل طاقمها

أفادت وكالة أنباء النظام السوري “سانا”، نقلًا عن مصدر عسكري، بأنّ مروحية تابعة لقوات النظام سقطت قرب مدينة حماة غرب سوريا، وقُتل أفراد طاقمها.

وقالت سانا: “سقطت مروحية عسكرية نتيجة عطل فني شمال شرق مدينة حماة” ما أدى إلى مقتل طاقمها.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنّ “مروحية عسكرية سقطت صباح اليوم (الأحد) شمال شرق مدينة حماة خلال مهمة تدريبية نتيجة عطل فني”.

ولم تذكر الوكالة عدد أفراد الطاقم الذين قتلوا نتيجة هذا الحادث، ولا تفاصيل إضافية بشأن الطائرة ونوعها أو مهمة التدريب وطبيعتها.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: “قتل طاقم مروحية تابعة للنظام السوري وعددهم 3 بينهم ضابط واحد على الأقل، إثر سقوط المروحية بالقرب من دوار الأربعين وسط مدينة حماة”.

وأضاف المرصد: “أسفر سقوط الطائرة عن احتراقها بشكل كامل، بالإضافة إلى تهدم المنزل الذي سقطت فوقه، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية بين المواطنين”.

الى ذلك، أشار إلى أن هذه “الطائرة الثانية التي تسقط خلال 48 ساعة. وفي 2 أيلول، سقطت طائرة حربية نوع ميغ 21 تابعة للنظام في محيط بلدة الخالدية بريف السويداء، ما أسفر عن أضرار مادية”.