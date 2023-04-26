سقوط مسيرة في فناء محكمة بمدينة موسكو

أفادت صحيفة إزفستيا الروسية بأن طائرة مسيرة سقطت في فناء محكمة مدينة موسكو الأربعاء.

ولم تتضح أي تفاصيل عن الحادث بعد. ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن الطائرة المسيرة لم تكن مزودة بأي جسم غريب.

وفي وقت سابق قال جينادي جاتيلوف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف الأربعاء إنه لم يتم إحراز تقدم حقيقي لحل القضايا التي أثارتها موسكو بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والذي من المقرر أن ينتهي أجل العمل به الشهر المقبل.

وأوضح جاتيلوف للصحفيين في مقر البعثة الروسية الدائمة في جنيف إن موقف روسيا من تمديد الاتفاق لم يتغير.

وتقول موسكو إنها لن توافق على التمديد ما لم يقم الغرب بإزالة العراقيل التي تعيق الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة.