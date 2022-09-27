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سقوط مسيرة يشتبه بأنها إيرانية في مدينة أربيل العراقية

منذ 13 دقيقة
طائرة مسيرة-أرشيفية

طائرة مسيرة-أرشيفية

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أفادت وسائل إعلام ،الثلاثاء، بسقوط طائرة مسيرة مفخخة، يعتقد أنها إيرانية، في شمالي العراق.

ونقلت قناتي “العربية” و”الحدث” بسقوط مسيرة مفخخة في قرية تابعة لمحافظة أربيل.

بدورها أفادت شبكة “روداوو” الإعلامية الكردية اليوم بسقوط مسيرة مفخخة يعتقد أنها إيرانية في قرية بقضاء جومان التابع لمحافظة أربيل.

وأضاف مدير ناحية قسري بقضاء جومان التابع لمحافظة أربيل، شاخوان حسين، أن مسيّرة يبدو أنها إيرانية سقطت صباح اليوم في قرية ميركة بمنطقة بالكايتي، لكن الحادث لم يتسبب إلا في حريق بسيط في محيط موقع الحادث.

وتابع أن المسيرة المفخخة انفجرت مع ما تحمله من متفجرات، لكن الحادث لم يتسبب في خسائر بالأرواح.

وبحسب حسين، لا يوجد في الموقع أي مقر لقوات أحزاب كردية إيرانية والموقع غير مأهول بالسكان.

وكان نائب قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون العمليات عباس نيلفروشان قد قال أمس الاثنين إن طهران أبلغت سلطات إقليم كردستان العراق بأنها سترد على أي جهة تستهدف أمنها.

وكان الحرس الثوري قد شن موجة ضربات بطائرات مسيرة وقصف مدفعي الاثنين استهدفت ما تصفه طهران بقواعد انفصاليين أكراد إيرانيين في شمالي العراق، حسبما أفادت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية شبه رسمية.

وهذا الهجوم كان الثاني من نوعه عبر الحدود منذ نهاية الأسبوع. وقال الحرس الثوري السبت إنه استهدف قواعد ومعسكرات تدريب تابعة لجماعات انفصالية كردية في شمال العراق.

    المصدر :
  • العربية

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