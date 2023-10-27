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سقوط مقذوف في مصر.. و"إسرائيل" ترصد "تهديدًا جويًا" في البحر الأحمر

منذ 11 ساعة
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2023 11:37 صباحًا
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أفاد مصدران أمنيان مصريان لرويترز اليوم الجمعة، أنّ مقذوفًا سقط على منتجع نويبع المطل على البحر الأحمر في مصر، وأنّ السلطات لا تزال تجمع المزيد من المعلومات عن الواقعة.

وأضافا أنّ المقذوف سقط في جزء من المدينة وهو أرض صحراوية. وقال شاهد لرويترز إنّه سمع دوي انفجار قوي وشوهدت سحب من الغبار عن بعد.

بدورها، نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصادر مطلعة القول إنّ “جسمًا مجهولًا” سقط بالقرب من محطة كهرباء في منتجع نويبع على ساحل البحر الأحمر في شبه جزيرة سيناء.

بالمقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنّه رصد “تهديدًا جويًا” في منطقة البحر الأحمر، وربط ذلك بمقذوف سقط على الأراضي الساحلية المصرية هناك.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري: “رصدنا في الساعات القليلة الماضية تهديدًا جويًا في منطقة البحر الأحمر. أرسلنا طائرات هليكوبتر قتالية للتعامل مع التهديد، ويجري الآن التحقيق في الأمر”.

وأضاف في إفادة صحافية بثها التلفزيون: “على حد علمنا، الضربة التي وقعت في مصر كانت نتيجة لهذا التهديد.. إسرائيل ستعمل مع مصر والولايات المتحدة على تعزيز الدفاعات الإقليمية في مواجهة التهديدات القادمة من منطقة البحر الأحمر”.

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