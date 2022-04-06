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سقوط 3 صواريخ قرب مصفاة نفط في أربيل ولا أضرار

منذ ساعة واحدة
حقل نفط في كردستان العراق- أرشيفية

حقل نفط في كردستان العراق- أرشيفية

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قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء إن ثلاثة صواريخ سقطت قرب مصفاة نفط في مدينة أربيل دون أن تسفر عن وقوع خسائر أو أضرار.

ونسبت وكالة الأنباء العراقية إلى السلطات قولها إن الصواريخ أطلقت من منطقة الحمدانية في محافظة نينوى.

وشهد العراق تصاعدا في الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة في بداية العام، بالتزامن مع إحياء إيران وحلفائها للذكرى الثانية لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ومرافقه العراقي أبو مهدي المهندس، اللذين قتلا في هجوم بطائرة أمريكية مُسيرة في العراق في يناير/ كانون الثاني من عام 2020.

وتعرضت المصالح الأمريكية وقوات التحالف المتمركزة في مجمع مطار أربيل الدولي في الماضي لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، لكن لم تحدث مثل هذه الهجمات منذ عدة أشهر.

وقد سقط 12 صاروخا، في منصف شهر مارس الماضي بالقرب من القنصلية الأمريكية في أربيل، ما أسفر عن أضرار مادية وجرح بعض الأشخاص، كما أكدت الحكومة المحلية في كردستان.

ودفع الهجوم المجلس الأمني الوطني إلى إصدار بيان يطالب الجانب الإيراني “بتفسير صريح وواضح”.

وأدان زعماء عراقيون الهجوم ودعوا إلى وحدة جميع العراقيين “في مواجهة العدوان”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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