سكان "هيوستن" الأمريكية يعانون من ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء بعد عواصف

ذكرت وسائل إعلام محلية وهيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة أن آلافا في منطقة هيوستن عانوا من ارتفاع درجات الحرارة مع انقطاع التيار الكهربائي اليوم السبت 18 أيار/مايو 2024، في أعقاب عواصف قوية أودت بحياة سبعة أشخاص على الأقل.

وتوقعت هيئة الأرصاد وصول درجات الحرارة إلى 32.2 درجة مئوية وحذرت السكان في منشور على منصة إكس من خطر الإصابة بضربة شمس، قائلة “لا تبذلوا مجهودا زائدا” مع استمرارهم في أعمال التنظيف بعد العواصف التي ضربت مناطقهم مساء يوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عواصف محملة برياح تصل سرعتها إلى 161 كيلومترا في الساعة اجتاحت المنطقة مما أدى إلى تضرر منازل وأبنية وقطع خطوط للكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 800 ألف شخص.

وقالت وسائل الإعلام إن إعصارا ضرب منطقة بالقرب من ضاحية سيبرس مما تسبب في اقتلاع أشجار وتحطيم نوافذ وتناثر حطام.

وذكر موقع (باور أوتيتج) الإلكتروني الذي يجمع بيانات عن انقطاع الكهرباء في المرافق الأمريكية أن أكثر من 500 ألف شخص في المنطقة ما زالوا يعانون من انقطاع الكهرباء حتى صباح اليوم.

وأعلن الرئيس جو بايدن أمس الجمعة سبع مقاطعات في تكساس مناطق كارثة كبرى، وهو ما يجعل السكان والشركات مؤهلين للحصول على مساعدات من السلطات الاتحادية.