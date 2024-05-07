سكاي نيوز: الصين تخترق قاعدة بيانات عن القوات المسلحة البريطانية

قالت شبكة سكاي نيوز، اليوم الثلاثاء: “إن الصين اخترقت قاعدة بيانات تحتوي على معلومات شخصية عن القوات المسلحة البريطانية في واقعة اختراق لبيانات مهمة”.

ورفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق على أي دور للصين في هذا الأمر، لكنها قالت إن وزير الدفاع جرانت شابس سيدلي ببيان أمام البرلمان في وقت لاحق ليعرض “خطة من نقاط متعددة لدعم وحماية أفراد (الجيش)”.

واستبعدت سكاي نيوز أن يذكر الوزير اسم الدولة المعنية.

وردا على التقرير، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن بكين تعارض كل أشكال الهجمات السيبرانية وتكافحها، وترفض أي محاولة لاستغلال قضية القرصنة في أغراض سياسية لتشويه سمعة دول أخرى.

ويزيد الخلاف بين بريطانيا والصين بسبب قضية القرصنة الإلكترونية. وقالت لندن في مارس آذار إن متسللين صينيين وكيانا صينيا كانوا وراء هجومين كبيرين في السنوات القليلة الماضية استهدفا أعضاء مجلس العموم الذين ينتقدون الصين وهيئة مراقبة الانتخابات في البلاد.