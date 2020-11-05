سكرتيرة ولاية بنسيلفانيا: اليوم سنحصل على إحصاء كاف لتحديد الفائز

أعلنت سكرتيرة ولاية بنسيلفانيا أن عملية الفرز مؤمنة بالكامل وقوة هذا التصويت في نزاهته. وقالت: “مستمرون في عد الأصوات واليوم سنحصل على إحصاء كاف لتحديد الفائز”.

واعتبرت أنه بسبب تقارب النتائج الصورة ليست واضحة الآن، وأضافت: “ليست لدي أرقام نهائية وحالما تتوفر لدينا سنقدمها لكم”. وتابعت: “نحو 99% من الأصوات في بنسلفانيا تم إحصاؤها”.

وأوضحت السكريتيرة أنه لدينا أفراد أمن لضمان سلامتنا وسلامة مراكز الاقتراع. وشددت على أن السياسة الحزبية لا مكان لها في سكرتارية بنسيلفانيا ومهمتنا ضمان انتخابات عادلة.

ويستمر فرز أصوات الناخبين الأميركيين في ولايات حاسمة وسط أجواء من التوتر، حيث أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه قبل اكتمال الفرز، في حين أكدت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن أنه يتجه إلى الفوز.

ووفقا للنتائج الأولية فإن بايدن أصبح على أعتاب البيت الأبيض، بعد أن فاز بأصوات الناخبين في ولايتي ميشيغان وويسكونسن.

وأدلى عشرات الملايين من الأميركيين بأصواتهم، الثلاثاء، لاختيار الرئيس المقبل، بعد حملة انتخابية هيمنت عليها أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي تسبب في وفاة أكثر من 238 ألف شخص في الولايات المتحدة.