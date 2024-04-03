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سكرتير مجلس الأمن الروسي: هجوم إسرائيل الأخير على دمشق محفوف بتصعيد لا يمكن السيطرة عليه

منذ 34 دقيقة
مشاهد من الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق

مشاهد من الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق

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أدان سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أمس الثلاثاء 2 نيسان/أبريل 2024، مباحثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أحمديان، الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق.

وقال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي في بيان له: “أدان نيكولاي باتروشيف بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق”، مؤكدا أن هذا العمل “محفوف بتصعيد للتوتر لا يمكن السيطرة عليه”.

وأعرب باتروشيف عن خالص تعازيه لزملائه الإيرانيين.

وجرت المباحثات بين باتروشيف وأحمديان عشية الاجتماع السنوي لأمناء مجالس الأمن للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، والذي سيعقد في أستانا عاصمة كازاخستان.

ومساء الاثنين، استهدف الطيران الإسرائيلي مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، وقد ارتفع عدد القتلى في الهجوم إلى 13 قتيلا، بينهم 7 أعضاء في الحرس الثوري الإيراني.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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