الخميس 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 23 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلاح البحرية الأرجنتيني يتسلم سفينة قتالية جديدة فرنسية الصنع

8 - ديسمبر - 2021

سفينة حربية

A A A
طباعة المقال

وصلت إلى بوينس آيرس مؤخرا سفينة عسكرية جديدة طورتها فرنسا لصالح سلاح البحرية في الجيش الأرجنتيني.

وتبعا لموقع Infodefensa المتخصص بالشؤون العسكرية فإن سفينة Admiral Storny التي وصلت إلى بوينس آيرس مؤخرا هي ثالث سفينة دوريات عسكرية يتسلمها سلاح البحرية الأرجنتيني من فرنسا.

وكانت الأرجنتين قد وقعت عام 2018 عقودا مع شركتي Naval Group و Piriou في فرنسا لتطوير 4 سفن دوريات لصالح سلاح بحريتها، وفي سبتمر الماضي كانت فرنسا قد أنزلت رابع سفينة من هذه السفن إلى المياه، وبدأت بتجهيزها واختبارها استعدادا لتسليمها للجيش الأرجنتيني عام 2022.

ويبلغ طول سفينة Admiral Storny الجديدة 87 مترا، وعرضها 13.6 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1650 طنا، ويمكنها الإبحار بسرعة 21 عقدة بحرية، وقطع مسافة 7500 ميل في كل مهمة، أما طاقمها الأساسي فيتكون من 42 شخصا.

وسلّحت هذه السفينة برشاشات من عيار 12.7 ملم، ومدافع من عيار 20 و30ملم، وصواريخ موجهة مضادة للأهداف الجوية، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

أولاف شولتز
ألمانيا تنفض غبار الحرب عن أوكرانيا بهذه الخطة
علم أميركا
أمريكا تحث الدول على طلب المساعدة إذا واجهت هذه الصعوبة
انتشار جدري القرود يثير قلقا عالميا
أمريكا توسع القدرة على إجراء اختبارات جدري القرود مع زيادة الحالات

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

المحروقات
ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
ميليشيا حزب الله
حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
عناصر قوى أمن
فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن