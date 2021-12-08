سلاح البحرية الأرجنتيني يتسلم سفينة قتالية جديدة فرنسية الصنع

وصلت إلى بوينس آيرس مؤخرا سفينة عسكرية جديدة طورتها فرنسا لصالح سلاح البحرية في الجيش الأرجنتيني.

وتبعا لموقع Infodefensa المتخصص بالشؤون العسكرية فإن سفينة Admiral Storny التي وصلت إلى بوينس آيرس مؤخرا هي ثالث سفينة دوريات عسكرية يتسلمها سلاح البحرية الأرجنتيني من فرنسا.

وكانت الأرجنتين قد وقعت عام 2018 عقودا مع شركتي Naval Group و Piriou في فرنسا لتطوير 4 سفن دوريات لصالح سلاح بحريتها، وفي سبتمر الماضي كانت فرنسا قد أنزلت رابع سفينة من هذه السفن إلى المياه، وبدأت بتجهيزها واختبارها استعدادا لتسليمها للجيش الأرجنتيني عام 2022.

ويبلغ طول سفينة Admiral Storny الجديدة 87 مترا، وعرضها 13.6 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1650 طنا، ويمكنها الإبحار بسرعة 21 عقدة بحرية، وقطع مسافة 7500 ميل في كل مهمة، أما طاقمها الأساسي فيتكون من 42 شخصا.

وسلّحت هذه السفينة برشاشات من عيار 12.7 ملم، ومدافع من عيار 20 و30ملم، وصواريخ موجهة مضادة للأهداف الجوية، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.