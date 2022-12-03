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سلاح الجو الأمريكي يكشف عن القاذفة النووية بي-21

منذ 9 دقائق
القاذفة النووية بي-21

القاذفة النووية بي-21

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كشفت شركة نورثروب جرومان عن طائرتها الجديدة بي-21 “رايدر”، وهي الأولى من أسطول جديد من القاذفات النووية بعيدة المدى لسلاح الجو الأمريكي.

تم الكشف عن بي-21 أمس الجمعة خلال احتفالية في أحد مصانع نورثروب في بالمديل بولاية كاليفورنيا حيث ألقى أفراد من الجمهور أول نظرة على القاذفة الجديدة.

وستكون الطائرة بي-21، وهي على شكل “الجناح الطائر” المماثل لسابقتها بي-2، قادرة على نقل أسلحة تقليدية ونووية حول العالم مستخدمة قدرات التزود بالوقود بعيدة المدى وفي الجو.

كان من المتوقع أن تبلغ تكلفة الطائرة الواحدة 550 مليون دولار تقريبا بحسب سعر الدولار في عام 2010، أي نحو 750 مليون دولار بسعر الدولار المعدل في ضوء التضخم اليوم.

وخطط سلاح الجو لشراء ما لا يقل عن 100 طائرة والبدء في إحلال القاذفات بي-1 وبي-2.

وكانت نورثروب جرومان تفوقت على فريق من شركتي بوينج ولوكهيد مارتن عندما فازت بعقد لتصنيع القاذفة في عام 2015.

وتطلق شركة نورثروب على بي-21 اسم الجيل السادس من الطائرات نظرا لقدرتها على الاتصال بطائرات أخرى ودمج الأسلحة المستقبلية بسهولة في بنية أنظمتها.

    المصدر :
  • رويترز

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