سلاح الجو الأوكراني: روسيا أطلقت 16 طائرة مسيرة خلال الليل

قال سلاح الجو الأوكراني صباح اليوم الجمعة 30\12\2022، إن روسيا أطلقت 16 طائرة مسيرة انتحارية إيرانية الصنع وإن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من تدميرها كلها.

وأوضح سلاح الجو أن الطائرات المسيرة أُرسلت من ناحيتي الجنوب الشرقي والشمال.

هذا واتّهمت أوكرانيا الخميس 29\12\2022، روسيا بإسقاط صاروخ في بيلاروسيا، من أجل تصعيد التوتر بين كييف ومينسك، وذلك بعد أن أعلنت الأخيرة في وقت سابق اليوم، إسقاط صاروخ أوكراني مضاد للطائرات.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن كييف “لا تستبعد استفزازًا متعمدًا” من روسيا “لتوريط بيلاروسيا في حربها”.

الوزارة قالت في بيان إنّ “الجانب الأوكراني لا يستبعد استفزازًا متعمدًا من الدولة الإرهابية الروسية التي رسمت هذا المسار لصواريخها العابرة بهدف التسبب باعتراضها في المجال الجوي فوق أراضي بيلاروسيا”، مبدية “استعدادها” للمشاركة في تحقيق حول ظروف وقوع هذا “الحادث”.