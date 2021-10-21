سلاح الجو الإسرائيلي يستأنف تدريباته.. هل نرى ضربة قريبة في إيران؟

أعطى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، توجيهاته لسلاح الجو الإسرائيلي، بإجراء تدريبات على إمكانية مهاجمة منشآت نووية إيرانية، حسبما نقلت القناة الإخبارية الإسرائيلية “12”.

وأشارت القناة إلى أن “سلاح الجو الإسرائيلي عاد إلى التدريبات لاحتمال مهاجمة منشآت نووية في إيران بعد أكثر من عامين لم يتعامل خلالها الجيش الإسرائيلي مع الأمر”، وقالت: “أصدر رئيس الأركان تعليماته بتخصيص ميزانية لهذه الخطوة”.

وأضافت: “توقيت التحرك ليس صدفة، ويأتي وسط جهود أميركية لإعادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات”.

وتابعت: “في إسرائيل، وربما أيضًا في الولايات المتحدة، تم التوصل إلى تفاهم على أنه يجب إعداد خطة دعم عسكري في حالة فشل القناة السياسية حيث أنه سيكون من الصعب للغاية إقناع الإيرانيين بالتفاوض دون ذلك”.

وذكرت القناة الإسرائيلية أنه “أوعز رئيس الأركان ليس فقط بزيادة القدرة على جمع المعلومات الاستخبارية وبناء خطط تشغيلية محدثة، بل أصدر تعليماته للقوات الجوية على أساس هذه الخطط لبدء التدريب وإعادة هذه الكفاءة بشكل منظم وتدريجي”.

وقالت: “هذا ما سيحدث خلال الفترة المقبلة، سيتعامل معه الجيش والقوات الجوية بكثافة كبيرة مع هذا التوجيه في العام المقبل”.

وكانت إسرائيل وافقت قبل يومين على حزمة ميزانية بقيمة مليار ونصف المليار دولار لبناء القدرة على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.