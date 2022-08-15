سلاح صيني "فتاك" يهدد البحرية الأمريكية

قالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، نقلاً عن خبير حرب كبير، إن الصين تمتلك ”سلاحاً فتاكاً“ لا تستطيع البحرية الأمريكية مواجهته في حال حدوث صدام مباشر بين الجيشين إذا أقدمت بكين على غزو تايوان.

ونقلت الصحيفة عن هاري كازيانيس، وهو خبير حرب استراتيجي، زعمه أن الجيش الصيني يمتلك ”مئات“ الصواريخ الفتاكة الملقبة بـ“قاتلة البحرية“ من طراز ”DF21-D“ و“DF-26D“، والتي يمكن أن تقضي على الدفاعات الأمريكية.

وحذر من الأضرار الكبيرة التي ستلحقها الصواريخ، واصفاً المخاطر بأنها ”مجنونة“ وعواقبها ”وخيمة“، وأنه ”من غير المرجح أن تتمكن البحرية الأمريكية من إسقاطها جميعًا“.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قبل نحو أسبوعين إلى تايوان.

وقال كازيانيس: ”أعتقد أننا سنرى الاختبار الصيني للصاروخين الفتاكين اللذين يمكنهما إلحاق الكثير من الضرر بالبحرية الأمريكية إذا ما وصلوا إلى مسافة 500 ميل من الساحل الصيني“، وأضاف أن الرئيس الصيني قد يستخدم الأسلحة في شكل ”سرب“ يشمل مئات الصواريخ.

وأوضح كازيانيس: ”سيستخدم الصينيون تلك الصواريخ في سيناريو غزو تايوان لتأمين القوات البرمائية“، مشيرا إلى أن ”البحرية الأمريكية في المحيط الهادئ لن تتمكن من إيقاف آلاف الصواريخ الصينية“.