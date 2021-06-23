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سلالة "دلتا+" موضع قلق جديد في الهند

23 - يونيو - 2021
كورونا في الهند

كورونا في الهند

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أعلن وزير الصحة الهندي راجيش بوشان أمس الثلاثاء أن الحكومة أدرجت الطفرة الجديدة التي أطلق عليها اسم “دلتا+” على قائمة السلالات المثيرة للقلق، بعد رصد 22 إصابة بها في ستة من أقاليم البلاد.

وحتى الآن، ارتفع عدد الإصابات بـ”دلتا+” في الهند إلى نحو 40 حالة، حسب وزارة الصحة.

أفادت قناة NDTV الهندية نقلا عن مصادر طبية بأن 21 من هذه الإصابات تعود إلى ولاية ماهاراشترا.

فيما يواصل الخبراء دراسة الطفرة الجديدة، حذرت الحكومة الهندية من أن “دلتا+”، مثل “دلتا” الأصلية، تمثل سلالة شديدة العدوى وذات قدرة على التفشي بسرعة كبيرة.

وتم اكتشاف إصابات بـ”دلتا+” حتى الآن في ثماني دول ما عدا الهند، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والبرتغال وسويسرا واليابان وبولندا وروسيا والصين، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

 

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