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سلالة كورونا الجديدة تظهر في النمسا

منذ 13 دقيقة
النمسا تسجل إصابات جديدة بكورونا

النمسا تسجل إصابات جديدة بكورونا

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تواصل سلالة كورونا الجديدة انتشارها حول العالم ، حيث أعلن وزير الصحة النمساوي رودولف انشوبر، الإثنين، ظهور حالات إصابة مؤكدة بالسلالة الإنجليزية لفيروس كورونا في بلاده.

وأوضح الوزير المنتمي إلى حزب الخضر أن أربعة أشخاص أُصِيْبُوا بهذه السلالة ،مشيرا إلى أن جميع هؤلاء أجروا اختبارا طوعيا عند دخولهم إلى البلاد في مطار فيينا-شفيشات.

وأضاف انشوبر أن من بين الأشخاص الذين ظهرت لديهم السلالة في 18 من الشهر الماضي فتاة في الـ12 من عمرها، وقال إن كل المصابين لديهم أعراض طفيفة وإنهم دخلوا في الحجر.

وذكر الوزير أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك نمساوية “30 عاما” وصلت إلى البلاد قادمة من جنوب إفريقيا في 6 من الشهر الماضي، وثبت إصابتها بالسلالة التي ظهرت هناك.

وأشار خبير إلى أن هناك في الوقت الحالي ما يتراوح بين 20 إلى 25 طفرة من فيروس كورونا، لافتا إلى أن قابليته للتحور أقل بكثير من فيروس الإنفلونزا.

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