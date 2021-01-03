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سلالة كورونا الجديدة من بريطانيا إلى قبرص.. 12 حالة حتى الآن

منذ 31 دقيقة
قبرص تكتشف 12 إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

قبرص تكتشف 12 إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة في قبرص أن الجزيرة اكتشفت 12 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في أشخاص سافروا إليها من بريطانيا في الآونة الأخيرة.

واكتُشفت السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر حول العالم حاليا في بريطانيا أولا وهي أسرع انتشارا من السلالة الأصلية للفيروس التي اكتُشفت في الصين قبل عام. واكتُشفت سلالة أخرى جديدة في الآونة الأخيرة في جنوب أفريقيا أولا.

وقالت وزارة الصحة القبرصية إن السلطات اكتشفت 12 إصابة بالسلالة الجديدة من بين 19 إصابة أثبتتها الفحوص لقادمين من بريطانيا في الفترة بين 6 و20 كانون الأول.

وسجلت قبرص قفزة كبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في الأسابيع الثلاثة الماضية مع زيادة عدد الحالات اليومية على 600 حالة. ومنذ بدء الجائحة التي ظهرت في قبرص في أوائل مارس آذار بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة حتى الثاني من يناير كانون الثاني 23445 حالة وتوفي 129.

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