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"سلامة الصحفيين" تثير أزمة بين زاخاروفا وكيربي

منذ 13 دقيقة
ماريا زاخاروفا

ماريا زاخاروفا

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ردت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، السبت، بسخرية على تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، حول سلامة الصحفيين في روسيا.

وخاطبت زاخاروفا، المسؤول الأمريكي، عبر قناتها على تليغرام، قائلة: “جون، حتى الرؤساء الأمريكيون لا يشعرون بالأمان في الولايات المتحدة لأنهم قد يواجهون السجن”.

وسبق أن أدلى كيربي بتصريحات مفادها أن “الصحفيين الأمريكيين لا يشعرون بالأمان في روسيا، لأنهم قد يتعرضون للسجن”، وذلك بعد اعتقال جهاز الأمن الروسي مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إيفان جيرشكوفيتش بتهمة التجسس.

وجاء رد زاخاروفا بعد تصريحات لجو تاكوبينا محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قال فيها إنه يتوقع أن يكون اعتقال ترامب مجرد إجراء روتيني يوم الثلاثاء عندما يمثل أمام المحكمة لمواجهة لائحة اتهام.

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