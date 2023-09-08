ألمانيا تحقق انتصارا على أميركا لتبلغ نهائي كأس العالم للسلة

صدمت ألمانيا منافستها الولايات المتحدة المتألقة بالفوز عليها 113-111 في مباراة مثيرة يوم الجمعة لتتأهل لنهائي بطولة كأس العالم لكرة السلة ضد صربيا التي تشكل أحد معاقل اللعبة في أوروبا.

وقاد أندرياس أوبست ألمانيا، التي تضم أربعة لاعبين يشاركون في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، بتسجيل 24 نقطة وارسل ست تمريرات حاسمة. وأضاف فرانز فاجنر 22 نقطة ودانييل ثيس، الذي يلعب لفريق إنديانا بيسرز، 21 نقطة.

ومنحت رمية ثلاثية من أوبست إضافة لرمية دينيس شرودر تقدما مريحا لألمانيا بفارق ست نقاط مع تبقي 40 ثانية على النهاية، وذلك على الرغم من مقاومة الفريق الأمريكي.

واستفاد الألمان من البداية البطيئة المعتادة للأمريكيين ليتقدموا 25-15 من رمية ثلاثية لشرودر قبل أربع دقائق و30 ثانية من نهاية الربع الأول.

وتعافى الفريق الأمريكي، المؤلف بأكمله من لاعبي الدوري الأمريكي للمحترفين، وبدأ في مواجهة متكافئة مع الألمان ليتقدم بنتيجة 60-59 في نهاية النصف الأول. وكان هذا النصف الأول الذي يشهد أكثر عدد من النقاط في قبل نهائي كأس العالم لكرة السلة.

وسيطرت ألمانيا على الربع الثالث، وتقدمت لتنهيه بنتيجة 94-84 عبر رمية ثنائية لشرودر. وأدى ارتقاء فاجنر وتسجيله قبل تسع دقائق من نهاية المباراة إلى زيادة الفارق إلى 12 نقطة.

وكان أنتوني إدواردز، لاعب مينيسوتا تمبروولفز، أفضل مسجل للفريق الأمريكي برصيد 23 نقطة.

وسيواجه الفريق الأمريكي، المصنف الثاني من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة، كندا بحثا عن المركز الثالث يوم الأحد.

وفي وقت سابق، عادت صربيا إلى نهائي البطولة بعد فوزها على كندا 95-86 من خلال فرض هيمنتها على مجريات اللقاء.

وسجل خمسة لاعبين من صربيا نقاطا تتجاوز التسع، يتقدمهم بوجدان بوجدانوفيتش لاعب أتلانتا هوكس برصيد 23 نقطة وأربع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

وأجبر دفاع منتخب صربيا منافسه الكندي على فقدان الكرة وتفوق على نظيره في أمريكا الشمالية بفارق 15 نقطة في الربع الأول. ودخلت صربيا النصف الثاني متقدمة 52-39 ولم تتخل عن تقدمها أبدا.

وقال الصربي نيكولا ميلوتينوف، الذي سجل 16 نقطة وعشر متابعات، للصحفيين “كنا نعرف أنه يجب أن نتحكم في الإيقاع قبل المباراة لأنه لو اتبعت إيقاعهم سيكون من المستحيل مراقبتهم. كان علينا أن نوجه الضربة الأولى”.

ولم يسجل شاي جيلجيوس-ألكسندر، أفضل مسجلي وممرري والأكثر متابعة في منتخب كندا، في أول 15 دقيقة وأنهى المباراة برصيد 15 نقطة ومتابعتين وتسع تمريرات حاسمة، وهو أقل بكثير من متوسطه في البطولة البالغ 25 نقطة في المباراة الواحدة.

وستختتم النسخة 19 من بطولة العالم لكرة السلة التي تقام كل أربع سنوات بتتويج بطل جديد يوم الأحد المقبل في مانيلا. وودعت إسبانيا حاملة اللقب البطولة من الأدوار الأولى.