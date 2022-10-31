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سلسلة انفجارات تضرب العاصمة الأوكرانية كييف

منذ ساعة واحدة
آثار القصف الروسي على كييف

آثار القصف الروسي على كييف (أرشيفية)

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سُمع دوي سلسلة من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف صباح (الاثنين 31-10-2022) بحسب شهود من رويترز في المدينة، فيما أفادت السلطات الإقليمية في شمال وشرق ووسط أوكرانيا أيضا بوقوع ضربات صاروخية.

وكثفت روسيا هجماتها الصاروخية على أوكرانيا في الأسابيع الماضية بعد أن ألقت باللوم على كييف في الانفجار الذي دمر جسر القرم.

وقال الشهود إنه يمكن رؤية الدخان يتصاعد فوق كييف بعد أكثر من عشرة انفجارات، كما انهارت شبكات الطاقة الكهربائية والهاتف المحمول في أجزاء من المدينة.

وقال إيهور تيريكوف، رئيس بلدية خاركيف، إن المدينة تعرضت لقصف بصاروخين استهدفا “منشأة بنية تحتية حيوية”. كما تم الإبلاغ عن انفجارات في مدينتي زابوريجيا وتشيركاسي.

وكتب أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق المراسلة تيليجرام “يواصل الروس المنهزمون شن الحرب على المنشآت المدنية”.

    المصدر :
  • رويترز

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