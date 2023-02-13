الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
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سلسلة غارات إسرائيليّة على غزة.. ومواجهات عنيفة في نابلس

منذ 39 دقيقة
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة (AFP)

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة (AFP)

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نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر الإثنين سلسلة غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وحسب شهود عيان في القطاع، فإن أضرارًا لحقت بالمواقع المستهدفة ومنازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

فيما لم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن وقوع ضحايا أو إصابات نتيجة الغارات.

جاءت تلك الغارات بعد يوم من إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع اعترضتها منظومة “القبة الحديدية” المضادة للصواريخ.

فيما لم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

مواجهات في نابلس

في غضون ذلك، استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال، فجر الإثنين، خلال اقتحام قوة عسكرية لمدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: “استشهد المواطن أمير بسطامي وأصيب عدد آخر برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس”.

وقال شهود عيان إنّ قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس وحاصرت منزلاً، مما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح مع مسلحين فلسطينيين.

وأشار الشهود إلى أن جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي وقنابل متفجرة خلال العملية، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في محيط المنزل.

من جهتها، قالت مجموعات “عرين الأسود” المسلحة إنها اشتبكت مع القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مدينة نابلس، وأضافت في بيان: “تمكنت مجموعتنا من نصب كمين لقوات الاحتلال وتفجير عبوة ناسفة في الجنود ثم أمطرناهم بالرصاص حتى جرى الإجهاز عليهم”.

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