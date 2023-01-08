سلسلة من المقابلات التلفزيونية.. مذكرات الامير هاري تلحق الضرر بالنظام الملكي

بعد أيام من طرح مذكرات الأمير هاري عن طريق الخطأ للبيع قبل موعد إصدارها الرسمي، مع مزاعم جديدة عن وجود خلاف وصراع داخل العائلة المالكة البريطانية، سيبدأ بث سلسلة من المقابلات التلفزيونية معه، اليوم الأحد 8\1\2023، مع احتمال حدوث المزيد من الهجمات التي تلحق الضرر بالنظام الملكي.

وعُرض كتاب هاري “سبير” Spare للبيع في إسبانيا يوم الخميس 5\1\2023، قبل خمسة أيام من إصداره الرسمي، ولا يسرد الكتاب تفاصيل شخصية دقيقة فقط، مثل كيف تعاطى مخدرات، ولكنه يكشف أيضا عن حالات خاصة أكثر حميمية من التنافر الأسري.

ويقول الكتاب إن شقيقه الأكبر، وريث العرش الأمير وليام أطاح به في شجار، وإن الشقيقين توسلا إلى والدهما الملك تشارلز ألا يتزوج زوجته الثانية كاميلا التي أصبحت الآن الملكة.

ويقول المعلقون إن هذا الكتاب أثار أكبر أزمة للنظام الملكي منذ أيام المسلسل الذي عرض في التسعينات حول انهيار زواج تشارلز من الأميرة الراحلة ديانا والدة وليام وهاري.

ويأتي كل هذا بعد أربعة أشهر فقط من وفاة الملكة إليزابيث وتولي تشارلز العرش.

كما تُقدم مذكرات هاري أيضا وصفا شخصيا للصعوبات التي واجهها في التعامل مع وفاة والدته الأميرة ديانا والفترة التي قضاها في الجيش، عندما قال إنه قتل 25 من مقاتلي طالبان أثناء الخدمة في أفغانستان، وأيضا خلافاته مع الصحافة.

وكان الأميران وليام وهاري يعتبران مقربين للغاية بعد وفاة والدتهما ديانا في باريس في حادث سير في 1997. لكن نشب الشقاق بين الشقيقين منذ أن تزوج هاري من ميغان، الممثلة السابقة، عام 2018، ثم تخلى الزوجان عن واجباتهما الملكية.

يأتي عنوان كتابه “سبير” (بمعنى احتياطي) من اقتباس كثيرا ما يُستشهد به في الأوساط الأرستقراطية البريطانية عن الحاجة إلى وريث، وآخر احتياطي.

ويقول هاري إنه تردد أن تشارلز قال لديانا في يوم ولادته “رائع! الآن منحتيني وريثا واحتياطيا، لقد أنجزت مهمتي”.