الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
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سلسلة من الهجمات الروسية.. وأفدييفكا الأوكرانية بالمرصاد

منذ 5 دقائق
اوكرانيا

اوكرانيا

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قال فيتالي باراباش رئيس الإدارة العسكرية لمدينة أفدييفكا الأوكرانية اليوم الواقع في 19 تموز 2022 إن القوات الروسية حاولت دون جدوى التقدم نحو المدينة الواقعة إلى الشمال من دونيتسك في الأيام القليلة الماضية.

تقع أفدييفكا على طريق يؤدي من دونيتسك إلى كوستيانتينيفكا ثم يمتد باتجاه كراماتورسك وسلوفيانسك، المدينتان الرئيسيتان في المنطقة التي لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا.

وقال باراباش للتلفزيون الأوكراني “(تصريحات العدو) بأن الطريق السريع أفدييفكا-كوستيانتينيفكا… تحت سيطرتهم غير صحيحة”.

وأضاف أن القوات الأوكرانية صدت الروس بعد أن شنوا هجمات على مدى عدة أيام.

وتابع “خسائر العدو أكبر بكثير من خسائرنا”، فقد تكبد نحو 40 قتيلا بينما فقدت القوات الأوكرانية أربعة جنود في القتال.

من ناحية أخرى، قال الحاكم المحلي بافلو كيريلينكو إن شخصا قتل في أفدييفكا أمس الاثنين.

وتسيطر روسيا والانفصاليون الموالون لها على الجزء الجنوبي من منطقة دونيتسك وقد أكملوا الاستيلاء على منطقة لوجانسك المجاورة هذا الشهر بالاستيلاء على مدينة ليسيتشانسك.

وتقول موسكو إن إخراج الجيش الأوكراني من المنطقتين أمر ضروري ضمن ما تسميها “عمليتها العسكرية الخاصة” لضمان أمنها.

    المصدر :
  • رويترز

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