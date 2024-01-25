سلطات الصحة في قبرص: وفاة طفلة على متن قارب بالبحر المتوسط

أفادت سلطات الصحة في قبرص الخميس بوفاة طفلة عُثر عليها فاقدة للوعي على متن قارب ظل يبحر لأيام في شرق البحر المتوسط.

وكانت الطفلة ضمن مجموعة من 60 سوريا عثر عليهم فريق بحث وإنقاذ قبرصي على قارب صيد مكتظ على بعد 30 ميلا بحريا قبالة قبرص صباح أمس الأربعاء 24\1\2024 وكانت المجموعة في البحر منذ 18 يناير\كانون الثاني بعد انطلاقها من لبنان.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة الوطنية القبرصية لتلفزيون ألفا قبرص “للأسف توفيت طفلة من بين ثلاثة أطفال. لقد كانت وفاة مفاجئة بسبب سكتة قلبية”.

ولا يزال طفلان آخران عثر عليهما غائبين عن الوعي على متن القارب في وحدة العناية المركزة في العاصمة نيقوسيا.

وشهدت قبرص طفرة في الهجرة غير الشرعية عبر البحر في العام الماضي إذ وصل عدد الوافدين إلى 4259 في عام 2023 مقارنة مع 937 في عام 2022.

وتقع قبرص على بعد حوالي 160 كيلومترا فقط من سواحل سوريا ولبنان، ويثير التوتر في منطقة الشرق الأوسط مخاوف من احتمال تزايد أعداد المهاجرين.

وقال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس إيوانو إنه سيطرح مسألة الحاجة لتعزيز دوريات المراقبة خلال اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال قمة غير رسمية تعقد الخميس.

وترغب قبرص أيضا في أن يفكر الاتحاد الأوروبي في إعلان بعض الأجزاء في سوريا مناطق آمنة، مما سيسمح للسلطات بإعادة المهاجرين غير الشرعيين ومنع وصول المهاجرين في المستقبل.