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سلطات العراق تعلق جميع الرحلات في مطار بغداد الدولي

20 - أبريل - 2022
مطار بغداد الدولي

مطار بغداد الدولي

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علّقت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، جميع الرحلات في مطار بغداد الدولي، بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وأعلن مطار بغداد الدولي في بيان له، أنه “تقرر توقف الحركة الجوية لهذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية أقل من 500 م”.

وأضاف، أن “حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية”.

وتعرضت غالبية أنحاء العراق خلال الأسابيع الماضية، لعاصفة رملية، وتم تسجيل دخول العشرات إلى المستشفيات، لتلقي العلاج من مشاكل في الجهاز التنفسي، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر.

وتوقع عامر الجابري، مدير إعلام الأرصاد الجوية العراقية: “زيادة في العواصف الترابية بسبب الجفاف والتصحر ونقص الأمطار (..) ما قد يضعف الغطاء النباتي” الذي يساهم في التخفيف من آثار العواصف.

وتتكرر العواصف الرملية في العراق، وهو بلد شبه صحراوي، خصوصا في فصل الربيع.

والعراق من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ والتصحر. وتتكرر حالات الجفاف بشكل متزايد مع درجات حرارة يمكن أن تظل صيفا فوق 50 درجة لعدة أيام.

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